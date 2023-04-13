Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії за останні 40 років.

Російський диктатор Володимир Путін особисто санкціонував арешт американського репортера Евана Гершковича. Про це обізнані джерела розповіли виданню Bloomberg.

"Ініціатива арешту американського репортера за звинуваченням у шпигунстві вперше за майже 40 років виходила від високопоставлених чиновників російських спецслужб", – кажуть обізнані в цьому питанні люди.

Відзначається, що перший з часів Холодної війни арешт американського репортера в Росії вказує на зростаючий вплив прихильників жорсткої лінії в Кремлі. Гору беруть ті, хто виступає за подальшу конфронтацію з Вашингтоном, вважаючи її незворотною.

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"Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних відносин немає. Це має стати справжнім тривожним дзвінком не тільки для США, але і для всього Заходу", — вважає президент Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова.

Експерт зазначає, що величезна увага американської громадськості до справи Гершковича заохочує Кремль до захоплення нових заручників.

"Росіяни стають набагато агресивнішими, і вони бачили, що, коли ви берете в заручники високопоставлених громадян США, ви отримуєте те, що хочете", — сказала Полякова.

Арешт американського репортера в Росії

Наприкінці березня російські спецслужби затримали в Єкатеринбурзі постійного кореспондента The Wall Street Journal в Росії Евана Гершковича. Йому висунули звинувачення в шпигунстві на користь США.

Редакція газети закликала американську владу жорстко відповісти на арешт свого репортера і вислати з США посла Росії і всіх російських журналістів. Однак поки що Джо Байден обмежився усними обуреннями з приводу "повністю незаконного" арешту американського громадянина.

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