Президент також мав телефонну розмову з його родиною.

Президент США Джо Байден назвав затримання Росією американського журналіста Евана Гершковича "повністю незаконним" і розповів, що американські дипломати досі не отримали доступ до нього.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що те, що відбувається, є абсолютно незаконним, і ми це оголосили", – сказав Байден перед відльотом до Ірландії.

Коментуючи те, що співробітники посольства США досі не домоглися зустрічі з журналістом, Байден зазначив: "Це не через відсутність спроб".

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Як повідомляє Wall Street Journal, під час авіаперельоту Байден мав телефонну розмову з батьками репортера.

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, під час розмови президент США "дав зрозуміти, що його команда національної безпеки була і буде зосереджена на забезпеченні звільнення Евана" та інших незаконно утримуваних Росією. Водночас вона не розкрила подробиць цієї розмови, посилаючись на питання конфіденційності.

Еван Гершкович - хто це і за що його затримали

В кінці березня в російському Єкатеринбурзі було затримана Евана Гершковича, 31-річного американця, чиї батьки емігрували в США з Одеси та Москви.

Він тривалий час жив в Росії, працюючи на закордонні видання. Впродовж останнього року – для The Wall Street Journal.

Незабаром стало відомо, що росіяни висунули йому звинувачення у шпигунстві на користь США, репортер потрапив до слідчого ізолятора.

Редакція The Wall Street Journal закликала адміністрацію Джо Байдена у відповідь на затримання журналіста вислати посла Росії і всіх російських журналістів, утім президент США зазначав, що цей варіант наразі не розглядається.

10 квітня Державний департамент США визнав Евана Гершковича "неправомірно затриманим Росією".

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