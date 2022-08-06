Гучну заяву представник турецького лідера зробив після його переговорів з російським диктатором.

Перший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

Про це він заявив після вчорашніх переговорів Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі, інформує Reuters.

Помічник турецького лідера Ердогана наголосив, що повинні перемогти "дипломатія та мир". Як приклад перемоги дипломатії він згадав "зернову угоду". За словами Алтуна, цей прорив свідчить про успіх зусиль Туреччини і прямої дипломатії між двома лідерами.

"Щоправда, деякі з наших друзів не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", – заявив представник Ердогана, не конкретизуючи нічого.

Алтун додав, що деякі держави "намагалися підірвати спроби Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ". Водночас турецька сторона прагне використати свої відносини з Росією та Україною "для досягнення взаємоприйнятного рішення".

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Ердогана, зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

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