Турецький лідер зауважив, що це може принести фінансову вигоду обом сторонам.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина частково платитиме за російський газ у рублях.

Про це турецький лідер домовився з російським диктатором Володимиром Путіним під час переговорів 5 серпня, пише турецьке агентстсво "Анадолу".

Відповідаючи на запитання про те, чи погодили лідери Туреччини та РФ нову угоду щодо природного газу, Ердоган сказав, що двері Туреччини відкриті для всіх, хто хоче інвестувати в її економіку. Продовжуючи свою тезу президент Туреччини визнав, що все ж погодився платити у рублях за російський газ.

"Звичайно, одним із найкращих аспектів цього візиту в Сочі було те, що ми погодили з Путіним оплату в рублях (у торгівлі природним газом - УНІАН). Сподіваюся, це принесе фінансову вигоду обом сторонам", - заявив Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, Ердоган та Путін зустрілися вчора, 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодився частково платити за російський газ у рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Після перемовин мерший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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