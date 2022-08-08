Нещодавно Туреччина домовилась платити за російський газ частково рублями та запровадила доступ у Туреччині карти "Мир" російського "Сбербанку".

Нещодавні рухи Ердогана у бік Росії не означають, що Туреччина стає її союзником. Це звичайне маневрування турецького президента між різними сторонами конфлікту.

Таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик під час інформаційного телемарафону.

Нещодавно Туреччина домовилась платити за російський газ, частково рублями та запровадила доступ у Туреччині карти "Мир" російського "Сбербанку".

"Це маневрування Ердогана, один крок в один бік, другий в інший. Це намагання лавірувати між різними гравцями. Він завжди так робить і продовжує робити", - розповів експерт.

Це не означає, що Туреччина зраджує нам і стає союзником Росії, запевняє Дубовик.

"Перш за все він (Ердоган - УНІАН) сам собі союзник... Тому він буде робити те, що йому вигідно, а потім вже буде дивитися. Просто нам допомагати через те, що він нас дуже любить – він такого робити не буде, бо це дуже прагматичний політик", - додав він.

Експерт нагадав, що хоч Ердоган і не запроваджує санкції проти Росії, він засуджує її агресію проти України.

Путін та Ердоган

Президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодитися частково платити за російський газ в рублях.

6 серпня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Після переговорів перший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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