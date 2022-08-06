За словами Ердогана, зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Hurriyet. За словами Ердогана, зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

"Я від початку наголошую, що переможця у війні в Україні не буде. Незважаючи на труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Кремль розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана як посередника для мирних переговорів із Україною. Однак у Москві не планують пом'якшувати умови для перемир'я з Києвом.

Також російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій в банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Вас також можуть зацікавити новини: