Їх представник заявив, що вони "досягнули своїх цілей".

ХАМАС відкритий до обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем, оскільки "досягнув своїх цілей".

Про це заявив високопоставлений чиновник ХАМАСу Мусса Абу Марзук в розмові з Aljazeera. На питання, чи готове угрупування обговорювати можливе перемир'я, він сказав, що вонеи відкриті до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів".

Він також сказав, що ХАМАС захопив "десятки" громадян Ізраїлю з подвійним громадянством, в тому числі з російським і китайським.

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Переговори між Ізраїлем та ХАМАСом: що відомо

Як відомо, 7 жовтня терористи здійснили напад на Ізраїль, випустивши по території країни велику кількість ракет. Вони вбивали військових та мирних людей, а також захоплювали військову техніку.

Ізраїльска влада оголосила, що в країні почалася війна, та кинула сили на те, щоб вигнати сили ХАМАС зі своєї території. Вони пообіцяли відповісти на атаку та знищити терористів.

У ЦАХАЛі назвали те, що відбулося, найжахливішою різаниною в історії Ізраїлю. Представник країни в ООН сказав, що ніяких переговорів більше не проводитимуть.

Право Ізраїлю на захист підтримала низка країн, серед яких Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Водночас Радбез ООН не дійшов до спільного рішення.

Обстріли Ізраїлю та Гази продовжуються, остання перебуває у стані повної блокади. У відповідь терористи пообіцяли страчувати мирних заручників.

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