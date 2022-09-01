Кремль намагається вирішити цю проблему кількома способами, включаючи призов на службу засуджених за злочини і поранених.

Росія намагається вирішити проблему браку військ різними шляхами, в тому числі, примушуючи солдатів, поранених в ході війни, повертатися в стрій, використовуючи приватні охоронні компанії і навіть беручи на службу засуджених з в'язниць.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американського чиновника на умовах анонімності.

Чиновник зазначив, що, як встановила розвідка, найближчим часом Міністерство оборони Росії буде призивати на службу засуджених злочинців "в обмін на помилування і фінансову компенсацію".

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Деякі російські військові аналітики припустили, що значна роль буде відведена добровольцям, що відображає побоювання Кремля з приводу можливих наслідків спроби збільшити призов.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив журналістам, що, за оцінками США, Росія зазнала важких втрат в перші місяці війни проти України.

"На війні багато туману, але, думаю, можна з упевненістю сказати, що російські втрати, ймовірно, склали 70-80 тис. осіб менш ніж за шість місяців, – сказав він. - Сюди входять убиті і поранені, і це число може бути трохи меншим або трохи більшим, але, думаю, приблизно таке".

Протягом війни США регулярно знижували рівень секретності і публікували дані розвідки, щоб розкрити плани російських операцій з дезінформації або привернути увагу до труднощів Росії у веденні війни з Україною.

На початку цього тижня адміністрація Байдена повідомила, що Росія зіткнулася з технічними проблемами з безпілотниками іранського виробництва, придбаними у Тегерана для використання у війні в Україні.

Протягом декількох днів серпня в Росію доставлялися безпілотники Mohajer-6 і Shahed, що, як припустила адміністрація Байдена, є частиною плану Росії з придбання іранських безпілотників для використання в Україні.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія відчуває "певні труднощі" і стикається з "обмеженнями деяких можливостей" іранських безпілотників з моменту їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, у США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники.

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