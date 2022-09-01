Ці тренування покликані не допустити втручання сторонніх сил у разі війни з Тайванем.

Китай під час військових навчань імітує удари по кораблях Військово-морських сил США. Мета цих тренувань — не допустити втручання сторонніх сил у разі війни з Тайванем.

Така інформація надійшла від видання Reuters. Журналісти отримали офіційний звіт Тайваню щодо військових навчань Піднебесної.

КНР зміцнює свої сили для потенційної атаки на острів. У стратегії Пекіна першочергова ціль — це ланцюг островів, який тягнеться від Японії і проходить через Тайвань, Філіппіни і Борнео. Вони охоплюють узбережжя Китаю і можуть стати військовим плацдармом.

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У звіті також говориться, що Піднебесна здатна відправити своїх агентів на острів з метою порушити системи управління і пошкодити інфраструктуру. Ще однією потенційною небезпекою Тайвань вважає електронні атаки, які пошкодять зв'язок.

Згідно з доповіддю, у разі війни кораблі ВМС США увійдуть до першого острівного ланцюга і стануть ціллю Піднебесної. На думку тайванської влади, Китай прагне встановити стратегічний контроль над згаданими островами до 2035 року.

При цьому Штати регулярно відправляють військові судна в Південно-Китайське море. Іноді вони проходять близько до китайських островів і через Тайванську протоку, що викликає осуд КНР. А в США патрулювання вод називають місіями щодо забезпечення свободи навігації.

Нагадаємо, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР почала військові навчання біля берегів частково визнаної держави. Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

Тайвань 30 серпня відкрив попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику. А через день військові сили острова збили дрон Піднебесної.

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