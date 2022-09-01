Жителі Німеччини у віці до 30 років не підтримують розрив контактів між канцлером Олафом Шольцем і Володимиром Путіним.

Багато молодих німців жаліють Володимира Путіна і вважають, що НАТО провокував його, поки йому не довелося напасти на Україну.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Лейпцизьким університетом, пише ZEIT.

Згідно з дослідженням, переважна більшість молодих німців (76%) вважають Росію агресором. Але близько половини опитаних вважають, що Україна, як і НАТО чи США, хоча б частково несе відповідальність за війну.

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Кожен п'ятий вважає, що НАТО провокував російського диктатора Володимира Путіна до тих пір, поки йому не довелося напасти на Україну. Близько десятої частини вважають, що Росія вторглася, щоб повалити фашистський режим у Києві.

Що стосується ролі Німеччини у війні, 55% респондентів вважають, що Німеччина повинна зосередитися на захисті своїх кордонів. 30% кажуть, що Німеччина повинна повністю залишатися поза конфліктом.

При тому більшість (46%) підтримує збільшення військових витрат у Німеччині. Але більше половини (51%) не хочуть повернення військової служби.

Коли йдеться про санкції проти Росії, вимальовується дуже диференційована картина. Дві третини виступають за скоординовані санкції ЄС, більшість підтримує тимчасовий розрив економічних відносин.

Але також більшість опитаних відкидають заборону на в'їзд для громадян Росії і розрив контактів між канцлером Олафом Шольцем і Володимиром Путіним.

У дослідженні, проведеному Лейпцизьким університетом, взяли участь 3240 підлітків і молодих людей у віці від 16 до 29 років. Дослідники поки не провели регресійний аналіз, щоб з'ясувати, люди якої конфесії і з якими рівнем освіти, партійними уподобаннями, місцем проживання (місто або село) схильні дотримуватися тієї чи іншої позиції.

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