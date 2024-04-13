Судно належить компанії Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Бойовики, підконтрольні іранській владі, захопили контейнеровоз у Перській затоці.

Як повідомило інформаційне агентство Tasnim, захоплення сталося за 50 морських миль на північний схід від портового міста Фуджейра в ОАЕ. А за даними Times of Israel, йдеться про контейнеровоз MSC Aries під португальським прапором, але він належить компанії Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Востаннє контейнеровоз зафіксували вчора біля берегів Дубая на шляху до Ормузької протоки. У корабля були відключені геолокаційні дані, що є звичайною практикою для ізраїльських суден, які проходять через цей регіон.

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Загострення арабо-ізраїльського конфлікту

Напруженість в арабо-ізраїльському конфлікті досягла пікового рівня за останні роки. Після авіаудару по посольству Ірану в Сирії, який, імовірно, завдав Ізраїль, і внаслідок якого було знищено двох іранських генералів, Тегеран пригрозив Ізраїлю помстою.

На думку аналітиків, країни перебувають на межі військової ескалації. Зокрема, днями видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела написало, що Ізраїль очікує нападу Ірану протягом найближчих двох днів. За деякими даними, Іран для нападу на Ізраїль може застосувати понад сотню дронів і десятки ракет, здатних вразити військові цілі.

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