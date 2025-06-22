В Ірані запевнили, що протистояння триватиме.

Навіть якщо удари США та Ізраїлю знищать іранські ядерні об'єкти, це не означатиме, що настане кінець протистоянню. Про це заявив головний помічник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Алі Шамхані, передає CNN.

"Навіть якщо припустити повне знищення (ядерних) об'єктів, гра не закінчена", - наголосив Шамхані.

Також політик анонсував "сюрпризи" для противників Ірану.

Відео дня

"Збагачені матеріали, вітчизняні знання та політична воля залишаться недоторканими, і сюрпризи триватимуть", - запевнив радник верховного лідера Ірану.

Удари США по Ірану - що відомо

В ніч проти 22 червня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна атакувала ядерні об'єкти Ірану. За його словами, було завдано ударів по трьох ядерних об'єктах країни, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом.

"Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб. Усі літаки благополучно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка могла б зробити це", - наголосив американський лідер.

Водночас журналісти NBC написали, що США чекають ударів у відповідь від Ірану. Зокрема адміністрація Трампа перебуває у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи можливих дій у відповідь з боку Тегерану.

Високопосадовці кажуть, що поки невідомо, де саме може відбутися відповідь Ірану - чи вона буде зосереджена на об’єктах за межами США, чи націлена й на американську територію.

Пізніше міністр оборони США Піт Гегсет зробив першу заяву після удару США по Ірану. За його словами, під час атаки "були знищені" ядерні амбіції Ірану, однак Америка не ставить собі за мету змінити режим у цій країні.

"Я можу лише підтвердити, що іранцям безпосередньо доставляються як публічні, так і приватні повідомлення кількома каналами, що дає їм усі можливості сісти за стіл переговорів", - додав Гегсет.

Вас також можуть зацікавити новини: