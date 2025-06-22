Операція готувалася протягом кількох місяців, каже голова Пентагону.

Внаслідок сьогоднішнього удару американської авіації по Ірану "були знищені" ядерні амбіції Ірану, але зміну режиму в цій країні Америка не ставить собі за мету. Про це заявив на брифінгу міністр оборони США Піт Гегсет, якого цитує CNN.

"Наказ, який ми отримали від нашого головнокомандувача, був цілеспрямованим, потужним і чітким. Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу. … Ядерні амбіції Ірану були знищені", – сказав Гегсет з трибуни Пентагону.

За його словами, підготовка плану ударів по Ірану зайняла кілька місяців, а безпосереднє позиціонування американских сил на ударних позиціях - кілька тижнів, після чого вони лише чекали відмашки від Трампа.

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"Коли говорить цей президент, світ повинен слухати. Трамп прагне миру, і Іран повинен стати на цей шлях", - цитує Гегсета агенція Reuters.

Міністр оборони США додав, що зараз Вашингтон докладає численних зусиль для встановлення зв'язку з іранськими офіційними особами, щоб домовитися про дипломатичний шлях закінчення конффлікту.

"Я можу лише підтвердити, що іранцям безпосередньо доставляються як публічні, так і приватні повідомлення кількома каналами, що дає їм усі можливості сісти за стіл переговорів", – заявив Гегсет під час прес-конференції.

Американський удар по Ірану: що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні вночі Трамп повідомив, що авіація США завдала удару по ядерних об'єктах Ірану. Зокрема під атаку потрапили об'єкті в районах Фордо, Натанза та Ісфахан. Трамп запевнив, що втрат з американської сторони не було, а усі цілі успішно знищено.

В Ірані у відповвідь пригрозили США довготривалими наслідками. При цьому іранські чиновники навіть на умовах анонімності запевняють, що ядерний об'єкт у Фордо, який був головною ціллю удару, буцімто істотно не постраждав.

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