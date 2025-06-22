Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану, зазначив президент США.

Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп.

"Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб. Усі літаки благополучно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка могла б зробити це", – заявив американський президент.

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