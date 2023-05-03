Вашингтон поки не готовий назвати відповідального за удар по Кремлю.

Атака безпілотників на Кремль ніяк не позначиться на поставках американської військової допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту (МЗС) США Ведант Патель, повідомляє CNN.

"Ми були чіткими і послідовними щодо того, щоб не заохочувати і не дозволяти Україні завдавати ударів за її межами", — заявив дипломат.

На уточнююче питання, чи вплинуть далекі удари України по Росії на допомогу США, Патель заявив, що США "будуть продовжувати підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно".

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У свою чергу представник Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що на цей момент США не можуть підтвердити причетність України до ударів по Кремлю, але також не готові називати те, що трапилося російською спецоперацією "під чужим прапором". Хоча у Росії є досвід подібних провокацій, зазначила вона.

При цьому Жан-П'єр підкреслила, що США ніяк не допомагають Україні в нанесенні ударів по території Росії.

"З початку цього конфлікту Сполучені Штати, звичайно, не заохочують і не сприяють Україні завдавати ударів за межами своїх кордонів. Ми дуже чітко заявили про це", - сказала вона.

Нічна атака на Кремль

У ніч на 3 травня невідомі безпілотники атакували територію Кремля. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав там невелику пожежу на даху. Про постраждалих російська влада не повідомляла.

У цьому інциденті Москва звинуватила "київський режим", заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв навіть закликав "фізично усунути" Зеленського. Українська влада, включаючи самого президента Зеленського спростували причетність Києва до того, що трапилося.

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