Атака безпілотників на Кремль ніяк не позначиться на поставках американської військової допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту (МЗС) США Ведант Патель, повідомляє CNN.
"Ми були чіткими і послідовними щодо того, щоб не заохочувати і не дозволяти Україні завдавати ударів за її межами", — заявив дипломат.
На уточнююче питання, чи вплинуть далекі удари України по Росії на допомогу США, Патель заявив, що США "будуть продовжувати підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно".
У свою чергу представник Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що на цей момент США не можуть підтвердити причетність України до ударів по Кремлю, але також не готові називати те, що трапилося російською спецоперацією "під чужим прапором". Хоча у Росії є досвід подібних провокацій, зазначила вона.
При цьому Жан-П'єр підкреслила, що США ніяк не допомагають Україні в нанесенні ударів по території Росії.
"З початку цього конфлікту Сполучені Штати, звичайно, не заохочують і не сприяють Україні завдавати ударів за межами своїх кордонів. Ми дуже чітко заявили про це", - сказала вона.
Нічна атака на Кремль
У ніч на 3 травня невідомі безпілотники атакували територію Кремля. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав там невелику пожежу на даху. Про постраждалих російська влада не повідомляла.
У цьому інциденті Москва звинуватила "київський режим", заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв навіть закликав "фізично усунути" Зеленського. Українська влада, включаючи самого президента Зеленського спростували причетність Києва до того, що трапилося.