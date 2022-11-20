Атака на комплекс "Шесхаріс" показала РФ, що вона може втратити можливість експортувати нафту.

Атака на нафтогавань "Шесхаріс" поблизу Новоросійська, у якій Росія звинувачцє морський дрон ЗСУ, є важливою з точки зору експорту російських нафтопродуктів. Вона дає РФ зрозуміти, що та може втратити можливість експорту енергоресурсів морем.

Як заявив OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко, комплекс у бухті Новоросійська є одним із найбільших комплексів "Транснєфті" на півдні Росії.

"Виглядає так, що український морський дрон може діставати до Новоросійська. Зранку частина російський ЗМІ розказувала, що атака на нафтобазу "Транснєфті" в порту була, інша частина все спростовувала. Але якийсь вибух вночі десь о 3-й таки був. І ось вже з'явилось відео. Дійсно, вибух був", – зазначив Павлушко.

Відео дня

Водночас у самій компанії активно заперечують версію з атакою дронами.

"Чому "Транснєфть" так активно виступає проти версії про атаку дронами? Бо їх комплекс у бухті Новоросійська є одним з найбільших на півдні Росії. Такі собі ворота російського нафтового експорту у світ. Ворота поступово зачиняються санкціями, але на всяк випадок у вигляді цвяхів в них постукав ще й український дрон", – додав Палушко.

Аналітик наголосив, що від берега до терміналів – приблизно 30 метрів.

"Атака зухвала. В принципі рано чи пізно може вийти повне "відключення" порту від експорту. Цього разу атакували сам нафто-переливний комплекс. Це ще не атакували самі танкери – там взагалі вистачить і такого вибуху. Росіяни атакують критично важливу інфраструктуру в Україні – у відповідь можуть втратити свої експортні ворота у світ", – резюмував аналітик.

Морські дрони на війні в Україні

У жовтні 2022 року за допомогою морських дронів було атаковано кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму. Після цього активність Чорноморського флоту РФ в Криму помітно знизилася.

11 листопада президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на перший у світі флот морських бойових дронів. Планується придбати 100 зразків, а вартість одного з них – 10 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що перший морський безпілотник, який закупили в межах платформи United24, назвуть "Херсоном". Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів на відстані сотень кілометрів від берега.

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