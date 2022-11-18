РФ заявила про атаку на нафтогавань морським дроном ЗСУ / фото t.me/zedigital

Російські ЗМІ заявили, що морський безпілотник Збройних сил України атакував нафтогавань "Шесхаріс" у Новоросійську.

Як пише російський Телеграм-канал Mash, вибух у районі гавані було зафіксовано вночі 18 листопада. Вранці фахівці зафіксували пошкодження - вони мінімальні та на працездатність систем нібито не впливають.

"На місці виявлені уламки надводного дрону — попередньо, це той самий апарат, який використовували ЗСУ під час нападу на Чорноморський флот у Севастополі наприкінці жовтня", - пише канал.

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Нагадаємо, що у нафтогавані "Шесхаріс" Росія вантажить свою нафту для відправки за кордон.

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Морська атака в Севастопольській бухті 29 жовтня - що відомо

Вранці 29 жовтня група морських дронів вразила пришвартовані у Севастопольській бухті російські кораблі. 

Серед пошкоджених виявилися три кораблі: класу "Адмірал Макаров" (який загрожував українським містам "Калібрами"), "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець", які згодом "були виведені з боєздатного стану".

На думку експертів, брати участь в атаці могли українські безекіпажні катери (БЕК). Згідно з іншим варіантом, судна пошкодили британські надводні USV

В іншому OSINT-дослідженні йшлося, що російські військові намагалися збити БПЛА, в тому числі з вертольота. Щоб приховати атаку на флот, кремлівські пропагандисти підпалили поблизу бухти шини - нібито для сюжету раптових навчань мобілізованих. 

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