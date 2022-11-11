Пожертвувати кошти можна через платформу UNITED24.

Президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на перший у світі флот морських бойових дронів. Планується придбати 100 зразків, а вартість одного з них — 10 мільйонів гривень. Пожертвувати гроші можна через фандрейзингову платформу UNITED24.

"Кожну пʼяту ракету росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", — написав у своєму офіційному Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За сьогодні, 11 листопада, планується зібрати гроші на 10 дронів, тобто 100 мільйонів. Ці безпілотники — секретна українська розробка. У вартість одного апарату входять дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних. Окремо Федеоров натякнув на "кілька сюрпризів" для ворога, які йдуть в комплекті з дроном.

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Міністр цифрової трансформації нагадав, що схожі безпілотники застосовувалися під час атаки на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі. Саме з їх допомогою був пошкоджений флагман "Адмірал Макаров". Після цього Росія втратила беззастережну перевагу в акваторіях Чорного моря.

Збір коштів за допомогою платформи UNITED24

Як повідомив Зеленський, люди з більш ніж сотні країн пожертвували $220 мільйонів з моменту запуску UNITED24 на початку травня.

"Для України купуються дрони, гвинтокрили, машини для розмінування, зокрема дуже ефективна Armtrac, десятки швидких, які вже працюють у прифронтових районах", — розповів президент.

За місяці існування платформа обзавелася безліччю амбасадорів серед відомих людей. У список входять футболіст і тренер Андрій Шевченко, американська музична група Imagine Dragons, креативний директор будинку моди Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Марк Хемілл, Барбара Стрейзанд, а також український футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк), американський астронавт Скотт Келлі і боксер Олександр Усик.

Історик Тімоті Снайдер теж став амбасадором UNITED24. Він почав збирати кошти на "ловця" іранських дронів-камікадзе "Шахед-136".

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