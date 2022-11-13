Морські дрони можуть змінити ситуацію в морі на користь України.

Перший морський безпілотник, який закупили в межах платформи United24, назвуть "Херсоном". Мінцифри вже повідомило про купівлю першого апарата.

Як йдеться в сюжеті 1+1, це унікальна і засекречена українська розробка. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів на відстані сотень кілометрів від берега.

Щоп'яту ракету Росія запускає з кораблів. І морські дрони можуть змінити ситуацію в морі. Власне, вже змінили. Російські кораблі стоять заблоковані в Севастопольській бухті після ураження ще одного флагмана російського флоту.

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У радника гендиректора "Укроборонпрому" Остапа Єднака запитали, коли перші морські дрони вийдуть на "полювання". Він сказав, що не потрібно озвучувати цю інформацію, щоб не допомогати окупантам:

"Багато сюрпризів чекає на ворога у майбутньому".

Український дрон "Каратель" або Punisher: що про нього говорять розробники

Раніше Максим Суботін та Дмитро Забаштанський разом з командою українських волонтерів розробили перший унікальний український багаторазовий ударний дрон під назвою Punisher або "Каратель".

Розробники розповіли, що це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. Він здатен завдавати ударів по захищених об’єктах ворога на глибині до 40 кілометрів.

У складі комплексу є станція наземного контролю, антена, трекбол, зарядні станції, додаткові батареї та катапульта. Також до Punisher є контейнер, який допрацьовують у кожному з підрозділів ЗСУ, де його роблять бойовим.

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