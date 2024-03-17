За даними Бюро політики реінтеграції, інцидент є "спробою викликати страх і паніку в регіоні".

Україна не причетна до атаки дрона на військову частину у невизнаній республіці Придністров'я. Про це йдеться у коментарі Бюро політики реінтеграції Молдови.

Зазначається, що відомство зв'язалося з іншими державними органами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією встановило, що інцидент є "спробою викликати страх і паніку в регіоні".

"Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує факт нападу на придністровський регіон", - підкреслили у Бюро.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна сказав, що інцидент із атакою дрона на військову частину у невизнаному Придністров'ї є провокацією з боку Російської Федерації.

Між тим у групі "Інформаційний спротив" зазначили, що вертоліт Мі-8, що згорів сьогодні в Придністров'ї, "був одним з небагатьох у складі НВФ "ПМР" працездатних та ремонт-придатних".

Атака на військову частину у Придністров'ї: що відомо

У неділю, 17 березня, самопроголошена влада Придністров'я заявила про атаку дрона на військову частину. Зазначалося, що на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху.

Попередньо було встановлено, що вибух був спричинений атакою дрона-камікадзе.

Наприкінці минулого місяця влада самопроголошеної республіки Придністров'я звернулася до Росії по "захист" від Молдови. Там звинуватили Кишинів в "економічній блокаді" і "геноциді".

Тоді у своєму зверненні сепаратисти наголосили, що на підконтрольній їм території проживають сотні тисяч "громадян РФ".

Пізніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв допомогу другому проблемному регіону Молдови, а саме - Гагаузії.

Вас також можуть зацікавити новини: