Зокрема, голова проросійської Гагаузії зустрілась днями із заступником голови адміністрації Путіна Сергієм Кірієнком.

Російська влада сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові. Це пов'язано з переговорами про вступ до ЄС і президентськими виборами.

Як повідомляє ISW, голова проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації Путіна Сергієм Кірієнком у Росії 7 березня. У цей час молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул скоро передадуть до суду.

Гуцул попросила Кириєнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проектів", щоб зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з "Газпром" про постачання газу за пільговою ціною.

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На думку аналітиків ISW, посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією на тлі зацікавленості самопроголошеною республікою Придністров'я, вказує на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій. Вони потрібні Росії для дестабілізації і подальшої поляризації Молдови напередодні переговорів про вступ до ЄС і цьогорічних президентських виборів у Молдові.

Дії Росії для дестабілізації політичної ситуації в Молдові

28 лютого з'їзд депутатів невизнаної республіки Придністров'я звернувся до Росії по "захист" від Молдови

Як писав УНІАН, країни ЄС обговорюють те, як захистити Молдову від Росії.

Нещодавно у МЗС Молдови відповіли на слова очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо так званого Придністров'я. У відомстві наголосили, що РФ "не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю".

Водночас Лавров звинуватив Кишинів у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також у "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

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