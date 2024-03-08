Російська влада сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові. Це пов'язано з переговорами про вступ до ЄС і президентськими виборами.
Як повідомляє ISW, голова проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації Путіна Сергієм Кірієнком у Росії 7 березня. У цей час молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул скоро передадуть до суду.
Гуцул попросила Кириєнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проектів", щоб зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з "Газпром" про постачання газу за пільговою ціною.
На думку аналітиків ISW, посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією на тлі зацікавленості самопроголошеною республікою Придністров'я, вказує на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій. Вони потрібні Росії для дестабілізації і подальшої поляризації Молдови напередодні переговорів про вступ до ЄС і цьогорічних президентських виборів у Молдові.
Дії Росії для дестабілізації політичної ситуації в Молдові
28 лютого з'їзд депутатів невизнаної республіки Придністров'я звернувся до Росії по "захист" від Молдови
Як писав УНІАН, країни ЄС обговорюють те, як захистити Молдову від Росії.
Нещодавно у МЗС Молдови відповіли на слова очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо так званого Придністров'я. У відомстві наголосили, що РФ "не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю".
Водночас Лавров звинуватив Кишинів у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також у "серйозному економічному тиску на Придністров'я".