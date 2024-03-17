Стверджується, що ніхто не постраждав.

Самопроголошена "влада" Придністров'я повідомила про атаку дрона на військову частину. Унаслідок атаки згорів вертоліт, ніхто не постраждав.

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе", - пише "Первый Приднестровский", цитуючи заяву "МГБ" Придністров'я.

Стверджується, що жертв немає. При цьому придністровські ЗМІ публікують кадри з моментом удару безпілотника по гелікоптеру і наслідками пожежі.

Ситуація в Молдові

Як писав УНІАН, наприкінці лютого самопроголошена "влада" Придністров'я звернулася до Росії по "захист", звинувативши Молдову в "економічній блокаді" і "геноциді". У своєму зверненні сепаратисти акцентували, що на підконтрольній їм території проживають сотні тисяч "громадян РФ".

Також ми розповідали, що через тиждень після звернення Придністров'я Володимир Путін пообіцяв "підтримку" ще й Гагаузії - автономному регіону у складі Молдови, який також традиційно є проблемним для Кишинева.

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