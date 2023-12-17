Американський атомний підводний човен прибув до південнокорейського портового міста Пусан. Це сталося на тлі планів КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету цього місяця.
Як повідомляє Yonhap з посиланням на дані ВМС Південної Кореї, USS Missouri (SSN-780) класу "Вірджинія" увійшов до ключової військово-морської бази, як розташована за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.
"З розміщенням військового корабля США ми плануємо посилити військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також зміцнити нашу спільну оборонну позицію", - зазначили у міноборони Південної Кореї.
Човен прибув після зустрічі консультативної групи з ядерного стримування між Південною Кореєю та США. Країни працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.
Що передувало
Північна Корея (КНДР) регулярно проводить навчальні та тестові пуски балістичних ракет, здатних нести ядерну боєголовку. У жовтні Пхеньян пригрозив завдати ядерного удару по американському авіаносцю біля берегів Південної Кореї.
У листопаді КНДР розірвала угоду про деескалацію з Південною Кореєю та почала підтягувати війська до спільного кордону. Тоді ж Північна Корея запустила новий військовий супутник-шпигун, за що США запровадили додаткові санкції.
Напередодні Білий дім оприлюднив заяву, у якій Сполучені Штати Америки нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.