Його прибуття відбулося на тлі планів КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету цього місяця.

Американський атомний підводний човен прибув до південнокорейського портового міста Пусан. Це сталося на тлі планів КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету цього місяця.

Як повідомляє Yonhap з посиланням на дані ВМС Південної Кореї, USS Missouri (SSN-780) класу "Вірджинія" увійшов до ключової військово-морської бази, як розташована за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.

"З розміщенням військового корабля США ми плануємо посилити військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також зміцнити нашу спільну оборонну позицію", - зазначили у міноборони Південної Кореї.

Човен прибув після зустрічі консультативної групи з ядерного стримування між Південною Кореєю та США. Країни працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

Що передувало

Північна Корея (КНДР) регулярно проводить навчальні та тестові пуски балістичних ракет, здатних нести ядерну боєголовку. У жовтні Пхеньян пригрозив завдати ядерного удару по американському авіаносцю біля берегів Південної Кореї.

У листопаді КНДР розірвала угоду про деескалацію з Південною Кореєю та почала підтягувати війська до спільного кордону. Тоді ж Північна Корея запустила новий військовий супутник-шпигун, за що США запровадили додаткові санкції.

Напередодні Білий дім оприлюднив заяву, у якій Сполучені Штати Америки нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.

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