Доктрина КНДР щодо використання ядерної зброї дозволяє завдати удару першими у випадку, якщо "буде встановлено, що застосування проти неї ядерної зброї є неминучим".

Північна Корея погрожує завдати ядерного удару по авіаносцю США біля берегів Південної Кореї. Як повідомляє KCNA, така заява прозвучала у відповідь на прибуття американського авіаносця "Рональд Рейган" у порт Пусана 12 жовтня.

У КНДР зазначають, що США наполегливо вводять різні ядерні стратегічні засоби на Корейський півострів, де існує ймовірність постійних військових зіткнень і небезпека спалаху ядерної війни. Міноборони Північної Кореї називає це "неприхованою військовою провокацією, яка доводить ситуацію до безповоротних катастрофічних обставин".

У КНДР зазначають, що "уточнили відповідний вибір дій і напрямок відповіді щодо таких дій" і нагадують, що доктрина КНДР щодо використання ядерної зброї дозволяє виконувати необхідні дії у випадку, якщо проти неї буде здійснено ядерний удар або буде встановлено, що застосування проти неї ядерної зброї є неминучим.

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"Найпотужніший і швидкий перший удар КНДР буде завдано засобам "розширеного стримування", США, а також по базах зла на Корейському півострові та його околицях", - погрожують в КНДР.

США посилюють захист Південної Кореї

Раніше у південнокорейський порт пусан прибув один із найбільших авіаносців США "Рональд Рейган", щоб показати підтримку у відповідь на прогресуючу ядерну програму Північної Кореї.

Коли "Рональд Рейган" у жовтні 2022 року проводив спільні військові навчання з південнокорейськими силами, Північна Корея заявила, що розгортання авіаносця спричинило "значний негативний сплеск" у регіональній безпеці, і провела випробування балістичних ракет.

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