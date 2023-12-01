Санкції введені проти компанії Green Pine, що спеціалізується на виробництві зброї, та підозрюваної в кібершпигунстві групи Kimsuky.

США і троє їхніх партнерів об'єдналися, щоб ввести санкції проти Північної Кореї за запуск шпигунського супутника. Як пише Bloomberg, Австралія, Японія, Південна Корея і США оголосили в п'ятницю про санкції проти іноземних агентів Північної Кореї, багато з яких працюють спільно з фірмою Green Pine. Вона стала об'єктом санкцій, принаймні, з 2010 року, коли тодішній президент США Барак Обама спробував перекрити джерела доходу, які підтримували ядерну програму Кім Чен Іра, батька нинішнього лідера Кім Чен Ина.

Міністерство фінансів США ввело санкції щодо компаній, пов'язаних з Green Pine, які, за його словами, спеціалізуються на виробництві зброї і надають допомогу іранським оборонним фірмам. Відзначається, що Green Pine знаходиться під егідою Головного розвідувального управління Північної Кореї.

Міністерство фінансів США заявило, що представники Green Pine займалися продажем озброєнь іноземним урядам і проводили незаконний продаж товарів.

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Нові санкції також спрямовані проти підозрюваної в кібершпигунстві групи Kimsuky, яка, за словами Казначейства США, діє як мінімум з 2012 року. За даними США, група Kimsuky зосереджує свою діяльність зі збору розвідувальної інформації на питаннях зовнішньої політики і національної безпеки, пов'язаних з Корейським півостровом. Цього року Південна Корея звинуватила групу в спробі отримати інформацію про спільні військові навчання зі своїм союзником США.

Раніше КНДР запустила супутник-шпигун

22 листопада в Північній Кореї заявили, що успішно вивели на орбіту новий "супутник-шпигун". У той же день в КНДР стверджували, що Кім Чен Ин бачив знімки американських військових об'єктів на Гуамі. Північна Корея також заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США.

Крім того, сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чон вкрай негативно відреагувала на критику запуску супутника в Раді Безпеки ООН і пообіцяла нові запуски супутників.

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