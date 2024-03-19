Літак RAAF E-7A Wedgetail було розгорнуто для моніторингу загроз допомоги з боку Росії.

Австралія збирається повернути додому літак спостереження, який допомагав захищати доставку військових і гуманітарних вантажів Україні. Канберра заперечує, що це скорочення підтримки Києва.

Видання The Guardian пише, що літак E-7A Wedgetail Королівських ВПС Австралії, який регулярно здійснював польоти для відстеження загроз з моменту його відправки до Німеччини, найімовірніше, завершить свою місію протягом кількох тижнів.

Wedgetail, створений на базі Boeing 737-700, оснащений радаром далекого спостереження і здатний одночасно відстежувати повітряні та морські цілі. Спочатку розгортання було здійснено у відповідь на запит США. Передбачається, що США не просили продовжити термін розгортання до кінця квітня, і внаслідок припинення місії Австралії не буде прогалини в моніторингу.

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Представник міністерства оборони заявив, що Wedgetail допоміг захистити потік допомоги в Україну, "забезпечивши раннє попередження в разі дій або погроз з боку Росії за межами України, спрямованих проти гуманітарної та військової допомоги".

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Австралія продовжувати термін розгортання, прес-секретар сказав, що "будь-які прохання про підтримку в майбутньому" від міжнародних партнерів Австралії "розглядатимуться у звичайному порядку".

"Літак E-7A Wedgetail діє за межами повітряного простору Росії, Білорусії та України. Він не надає Україні допомогу в спостереженні", - сказав прес-секретар.

Представник міністерства оборони підкреслив, що австралійські війська продовжують надавати допомогу в навчанні особового складу українських збройних сил у Великій Британії.

Вертольоти MRH-90 Taipan для України - останні новини

Наприкінці минулого року уряд Австралії отримав запит від України на отримання списаних 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan.

Австралія планує утилізувати списані австралійські вертольоти MRH-90 Taipan попри прохання України. Йдеться про 45 вертольотів, які виведені з експлуатації через низьку надійність і поступово замінюються на UH-60M Black Hawk.

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