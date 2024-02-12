Проект передбачав будівництво 62 кілометрів трубопроводу між нафтопереробним заводом "‎Швехат" та Братиславою.

Австрійська компанія OMV та словацька Transpetrol офіційно оголосили про припинення робот над проектом нафтопроводу Братислава-Швехат. Про це повідомляє Kronen Zeitung.

"‎Близько 20 років компанія OMV разом зі словацькою компанією Transpetrol намагалася з'єднати трубопровід з Швехату через Словаччину безпосередньо з російською мережею. Тепер проект остаточно припинено"‎, – йдеться у повідомленні.

Офіційно проект став жертвою енергетичного переходу, який зробив будівництво додаткового нафтопроводу неактуальним. Однак є і інші причини. В першу чергу мається на увазі повномасштабна війна Росії проти України, яка в черговий раз поставила питання про надійність Росії як партнера.

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Сира нафта, яку транспортують до Австрії, потрапляє на НПЗ "‎Швехат" компанії OMV. Вона надходить туди трубопроводом Адрія-Відень. Маршрут через Словаччину OMV ініціювала ще у 2003 році. Згідно з планом, хотіли збудувати 62 км між Братиславою та "‎Швехатом", які б дозволили приєднатися безпосередньо до нафтопроводу "Дружба" та знизити ціну транспортування сировини.

Нафтопровід "Дружба": довідка

"Дружба" є найбільшим нафтопроводом у світі. Його загальна протяжність становить близько 5200 км, а пропускна здатність дорівнює 2 млн барелів на добу. Призначення нафтопроводу – транспортування нафти з Росії до

Центральної та Західної Європи. Офіційну церемонію запуску магістралі провели 15 жовтня 1964 року.

Нагадаємо, в серпні минулого року одну з ниток "Дружби" відключили через витік на польській ділянці.

Ще раніше, у травні росіяни заявили про "спробу теракту" на нафтопроводі. За їхніми даними ціллю був наливний пункт "Брянськ".

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