Частка Росії в австрійському імпорті газу фактично зросла в грудні до нового рекорду.

Австрія прагне розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV на купівлю газу у "Газпрому", зіткнувшись зі стабільно високими обсягами імпорту російського газу в умовах війни в Україні, заявила у понеділок міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер, пише Reuters.

Зазначається, що Австрія прагнула покінчити з багаторічною залежністю від доступного російського газу невдовзі після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, намагаючись знайти альтернативних постачальників. Однак частково державна нафтова компанія OMV дала зрозуміти, що продовжить купувати газ у Газпрому за контрактом, який діє до 2040 року.

На прес-конференції Гевесслер заявила, що частка Росії в австрійському імпорті газу фактично зросла в грудні до нового рекорду – 98% з 76% місяцем раніше, навіть якщо загальний обсяг імпорту дещо знизився.

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"Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свої зобов'язання щодо зменшення залежності від російського газу. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно", – вказала міністр.

За її словами, міністерство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу.

Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського ресурсу в їхньому балансі.

Російський газ

У 2023 році австрійська група енергокомпаної ОМV заявила, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і масових антиросійських санкцій, про те, що продовжить закуповувати більшу частину газу в РФ, попри наявні резервні контракти. Компанія ОMV, найбільшим власником акцій якої є австрійський уряд, забезпечує 30% газу на ринку країни.

Раніше УНІАН писав, що уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG). Заборону планують встановити з 2025 року.

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