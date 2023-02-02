Співробітники посольства РФ повинні залишити територію країни до 9 лютого.

Австрія висилає з країни чотирьох російських дипломатів. Напередодні австрійський президент Олександр Ван дер Беллен відвідав Україну.

Як говориться в заяві Міністерства закордонних справ Австрії у Twitter, скасування дипломатичного статусу для росіян пов'язане з порушенням ними деяких договорів. Так, МЗС оголосило про скасування дипломатичного статусу:

двох дипломатів російського посольства, "які займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом" і відповідно до статті 9 Віденської конвенції оголошені персонами нон грата;

двох дипломатів постійного представництва Росії при ООН, які "вчинили дії, які не відповідають Угоді про штаб-квартиру" і тому їх також попросили покинути територію Республіки Австрія.

Зазначається, що чотири російські дипломати мають залишити територію Австрії не пізніше, ніж через тиждень, тобто "до кінця 8 лютого 2023 року".

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Вигнання російських дипломатів - що було раніше

Нагадаємо, Відень уже давно отримав "славу" Центру міжнародного шпигунства. За деякими даними, у місті може перебувати до 7 тисяч співробітників іноземних розвідок. Особливо "по-домашньому" ще з радянських часів там почуваються російські спецслужби.

Днями стало відомо, що болгарський журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв змушений був відмовитися від повернення до Австрії, де він жив майже 20 років. Причиною цього стала імовірна загроза з боку російських спецслужб, представниками яких затоплено Відень.

А в грудні правоохоронці у Відні затримали сина російського дипломата з громадянством Греції. Його підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Слідчі вважають, що в шпигуна було завдання відстежувати реакцію на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Активно виганяти російських дипломатів західні країни почали після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - тоді понад 400 російських дипломатів з приблизно двох десятків країн покинули свої пости.

Одним із перших цей процес почав Вашингтон. 28 лютого 2022 року місія США при організації Об'єднаних Націй оголосила про початок процесу видворення 12 розвідників з постійного представництва Росії при ООН. Незабаром цю естафету перейняли країни ЄС, а також інші держави, що підтримують Україну.

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