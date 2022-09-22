Через втрати РФ путінський режим стає менш страшним для населення.

Якби росіяни зараз вийшли на протести проти війни, то зіткнулися би з менш сильною репресивною машиною, ніж раніше.

Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

На його думку, російське суспільство зараз не є таким монолітним, як багато хто вважає.

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"І існує багато процесів, які можуть призвести до кінця цього режиму. Я вважаю, що спроба зрозуміти процеси в суспільстві, включаючи антивоєнні настрої, є ключовою. Суспільство, яке загалом боїться влади через репресивний режим, втрачає цей страх, коли бачить, що влада не така сильна, якою вона здається. Раптом режим Путіна, який втрачає кілометри ліній фронту, стає менш страшним для власного населення", - розповів він.

Грозєв відзначив, що накопичення втрат армії РФ призводить до посилення внутрішнього тиску в країні та збільшення бажання людей висловити свою думку - антивоєнну чи провоєнну.

"Але в будь-якому випадку це тиск на Путіна. Якби люди вийшли сьогодні на вулиці в Росії, протестуючи проти війни, вони зустріли би набагато менш спроможу репресивну машину, оскільки більша частина цієї репресивної машини знаходиться на передовій в Україні", - відзначив розслідувач.

Як повідомляв УНІАН, 21 російський президент Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні.

Після цього у багатьох містах Росії почалися протести. За даними російьских ЗМІ, на них затримали близько 1320 людей з 39 міст.

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