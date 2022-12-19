Зазначається, що чоловіка викрили ще у березні.

Правоохоронці у Відні затримали сина російського дипломата з громадянством Греції. Чоловіка підозрюють в шпигунстві на користь Російської Федерації.

За даними газети Kurier, 39-річного підозрюваного затримав спецназ у квартирі в одному з районів Відня ще 24 березня. Під час обшуків у чоловіка виявили детектор жучків та прихованих камер, а також саперний костюм.

Крім того, знайдені схованки, якими затриманий користувався для передачі інформації. За останні чотири роки він здійснив щонайменше 65 поїздок до Москви, Мінська та Тбілісі. Підозрюваний підтримував зв'язок з дипломатами і співробітниками розвідки різних країн, а його батько працював під прикриттям російської дипломатії в Німеччині та Австрії.

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Слідчі вважають, що у шпигуна було завдання відстежувати реакцію на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Затриманий відмовився співпрацювати зі слідством та не визнає пред'явлені звинувачення.

Російські шпигуни в Європі - що відомо

Відень відомий як центр міжнародного шпигунства. За деякими даними, в місті може перебувати до 7 тисяч співробітників іноземних розвідок.

При цьому російських шпигунів знаходили по всій Європі. Найчастіше шпигунами виявлялися співробітники дипломатичних відомств. Наприклад, колишній охоронець посольства Великобританії в Берліні Девід Баллантайн Сміт сам зізнався в шпигунстві на користь Росії. І це далеко не перший випадок.

У свою чергу глава контррозвідки Великобританії МІ-5 Кен Маккаллум заявити, що розвідувальній мережі РФ завдали найсильнішого удару в сучасній історії.

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