Австрія не має наміру слідувати за Швецією і Фінляндією.

На даний момент Австрія не розглядає можливість вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив на спільному брифінгу зі словацьким колегою Едуардом Хегером у Відні, пише словацька газета Pravda.

За словами Нехаммера, Австрія не має наміру слідувати за Швецією і Фінляндією, які переглянули свій військовий нейтралітет у зв'язку з російським вторгненням в Україну і прагнуть вступити в НАТО.

Це питання не обговорюється, каже канцлер. Він також додав, що Австрія підтримує спільну зовнішню політику і політику безпеки Європейського Союзу, а також планує більше інвестувати у власну оборону.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія і Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО 18 травня.

У червні на саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".

Президент Фінляндії допустив, що Туреччина, що спиралася вступу країн до Альянсу, останньою ратифікує вступ країни до НАТО.

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