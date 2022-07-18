На даний момент Австрія не розглядає можливість вступу до Північноатлантичного альянсу.
Про це федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив на спільному брифінгу зі словацьким колегою Едуардом Хегером у Відні, пише словацька газета Pravda.
За словами Нехаммера, Австрія не має наміру слідувати за Швецією і Фінляндією, які переглянули свій військовий нейтралітет у зв'язку з російським вторгненням в Україну і прагнуть вступити в НАТО.
Це питання не обговорюється, каже канцлер. Він також додав, що Австрія підтримує спільну зовнішню політику і політику безпеки Європейського Союзу, а також планує більше інвестувати у власну оборону.
Як повідомляв УНІАН, Фінляндія і Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО 18 травня.
У червні на саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".
Президент Фінляндії допустив, що Туреччина, що спиралася вступу країн до Альянсу, останньою ратифікує вступ країни до НАТО.