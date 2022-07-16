Він зазначив, що ратифікації іншими країнами були проведені дуже швидко.

Можливе зближення Туреччини та Росії не вплине на процес прийняття до НАТО як Фінляндії, так і Швеції.

Таку думку висловив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Ніїністьо дав свої прогнози щодо темпів ратифікації протоколів про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.

"Ратифікації, які ми побачили, були проведені дуже швидко. Швидко, ніби наввипередки. Думаю, що протягом літа регулярно приходитимуть новини, причому позитивні. При цьому, ймовірно, Туреччина буде останньою в цьому списку", – припустив Ніїністьо.

Нагадаємо, парламенти 15 із 30 країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, вже схвалили протоколи про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО 18 травня.

У червні на саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".

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