Нехаммер вважає, що швидкий вступ України "нереалістичний".

Канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав до проміжного етапу між співпрацею і повноправним членством в Європейському Союзі для таких країн, як Україна і Молдова.

За словами Нехаммера, так званий "підготовчий простір" дозволить країнам досягти стандартів ЄС, аналогічних Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) або Європейській Угоді про вільну торгівлю (ЄАВТ), повідомляє Reuters.

"Нас об'єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України", — йдеться в заяві Нехаммера, поширеній канцелярією канцлера.

"В даний час Україна бореться за своє політичне і територіальне виживання. Всі наші зусилля в першу чергу спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке повне приєднання до союзу в будь - якому випадку не може бути нагальною проблемою", - зазначив він.

Нехаммер сказав, що з нинішніх дебатів про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, додавши, що швидкий вступ України "нереалістичний".

"Ми повинні створити Європейський підготовчий простір, який дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і краще адаптуватися до європейських стандартів", — сказав Нехаммер.

Він зазначив, що Австрія десятиліттями йшла тим же шляхом з європейськими угодами про вільну торгівлю, перш ніж приєднатися до ЄС в 1995 році.

Нехаммер також сказав, що підтримує ідею президента Франції Еммануеля Макрона про створення нового типу політичного Європейського співтовариства країн, які прагнуть приєднатися до блоку або бажають більш тісних зв'язків і прихильності цінностям ЄС.

Нагадаємо, в Офісі президента і МЗС України розкритикували пропозицію створити альтернативу вступу України до ЄС.

"Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він також відповів на заклик президента Франції Еммануеля Макрона не допускати приниження Росії, щоб спростити подальші переговори.

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