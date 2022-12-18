Він пояснив, що не бачить кінця війни в Україні в найближчому майбутньому через її глобальний характер.

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні є глобальною і кінця їй не буде найближчим часом.

Таку думку понтифік висловив в інтерв'ю іспанському виданню АВС. Він додав, що намагається робити все, що може для завершення війни, проте до нього ніхто не прислухається.

"Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це глобальна війна... Багато рук заважають котел війни... Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато", - висловив думку Франциск.

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На питання журналіста про те, що Папа Римський намагається взяти на себе роль посередника, але з обох сторін є люди, які критикують його, він відповів, що приймає посланців всіх сторін.

"Я приймаю тут усіх. Зараз Володимир Зеленський втретє надсилає до мене одного зі своїх духовних радників. Залишаюся на зв'язку, приймаю їх, допомагаю...", - пояснив Франциск.

Він ще раз підкреслив, що те, що відбувається в Україні, дуже жахливо і жорстоко. "Це дійсно дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати", - зазначив Папа Римський.

Заяви Папи Римського про війну в Україні

28 листопада в інтерв'ю журналу Amerika Папа Римський Франциск сказав, що "найжорстокішими" учасниками війни в Україні серед російських військових є чеченці і буряти. Він сказав, що в Україні багато людей прийняли мученицьку смерть. При цьому зазначив, що у нього є багато інформації про жорстокість російських військ в Україні.

Раніше Папа Римський пропонував стати посередником на переговорах РФ і України проте в Кремлі відмовилися від пропозиції Ватикану.

А 14 грудня Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші пожертвувати на допомогу "стражденному народу України".

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