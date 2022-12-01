Нещодавно Папа Римський Франциск сказав, що "найжорстокішими" учасниками війни в Україні серед російських військових є чеченці та буряти.

Російські хакери атакували сайти Ватикану. Це сталося через декілька днів після того, як Папа Римський Франциск заявив про жорстокість військових РФ.

Як повідомив у Facebook посол України у Ватикані Андрій Юраш, під атакою опинилися чимало сайтів. Росіяни знову показали, що вони здатні лише на підступні дії.

"Російські терористи дісталися сьогодні ( йдеться про 30 листопада - УНІАН) сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористичної: російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска", - зазначає він.

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Заява Папи Римського: з чого все почалося

28 листопада інтервʼю журналу Amerika Папа Римський Франциск сказав, що "найжорстокішими" учасниками війни в Україні серед російських військових є чеченці та буряти. Він сказав, що в Україні багато людей прийняли мученицьку смерть. При цьому зазначив, що має багато інформації про жорстокість російських військ, які вторглися в Україну.

До цього стало відомо, що Папа Римський пропонував стати посередником на перемовинах РФ та України. Проте у Кремлі відмовились від пропозиції Ватикану.

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