Минулого тижня глава Білого дому провів телефонні переговори з президентом Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Журналістка запитала Блінкена: "Чи планується зустріч президентів Байдена і Путіна? Коли та де?" Держсекретар відповів, що така зустріч можлива, проте вона має бути продуктивною щодо досягнення миру.

"Президент Байден завжди готовий зустрічатися, якщо ми вважатимемо, що це піде на користь дипломатії та миру", - сказав Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, державний секретар Сполучених Штатів повинен зустрітися з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим 24 лютого, якщо до цієї дати не буде нових військових дій РФ проти України.

Крім того, в суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує йому зустрітися.

Минулого тижня Джо Байден вже провів телефонні переговори з главою Кремля. Тоді президент США зазначив, що Вашингтон готовий як до дипломатичної взаємодії з Росією, так і до інших сценаріїв розвитку подій. Глава Білого дому попередив Путіна, що США дадуть рішучу і швидку відповідь у разі вторгнення РФ до України.

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