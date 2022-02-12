У той же час глава Білого дому підкреслив, що США відкриті для дипломатичного діалогу з Росією.

Президенти США Джо Байден провів телефонні переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомив Білий дім. У повідомленні наголошується, що в ході годинної розмови йшлося про нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною.

Байден у розмові зазначив, що Вашингтон готовий як до дипломатичної взаємодії з Кремлем, так і до інших сценаріїв розвитку подій.

Глава Білого дому попередив Путіна, що США дадуть рішучу і швидку відповідь у разі вторгнення РФ в Україну.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча Сполучені Штати залишаються готовими до дипломатичної взаємодії в повній координації з нашими союзниками і партнерами, ми в рівній мірі готові до інших сценаріїв", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, востаннє Путін і Байден говорили по телефону в кінці 2021 року. Крім того, на початку грудня вони провели переговори у форматі відеоконференції.

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