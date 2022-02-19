Президент США наголошує, що Росії ще не пізно зменшити напруження і сісти за стіл переговорів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що США готові запровадити серйозні санкції проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

"Сполучені Штати і наші союзники та партнери підтримають український народ. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її дії. Захід об'єднаний і рішучий. Ми готові застосувати санкції проти Росії, якщо вона глибше вторгнеться в Україну. Але я знову скажу, що Росія досі може обрати дипломатію. Ще не занадто пізно деескалувати і повернутися за стіл переговорів", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

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