Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує йому зустрітися.
Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, коментуючи дані іноземної та української розвідки.
Зокрема, відповідаючи на запитання модератора про те, чи розуміє, чого хоче Путін, президент України зазначив наступне:
"Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися".
Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю одному з українських ЗМІ Зеленський розповів про очікування від ймовірної зустрічі з Путіним
На його думку, зустріч президентів України та Росії "точно розблокує відносини" між країнами.
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Зеленський також припустив, що після такої зустрічі президенти можуть вийти до громадськості і заявити, що "в найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній землі".
"Це для України теж хороший результат, тому що найгірше жити в невизначеності", - підкреслив глава держави.