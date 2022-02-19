Президент України констатував, що не знає, "чого хоче" його російський колега.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує йому зустрітися.

Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, коментуючи дані іноземної та української розвідки.

Зокрема, відповідаючи на запитання модератора про те, чи розуміє, чого хоче Путін, президент України зазначив наступне:

"Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися".

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю одному з українських ЗМІ Зеленський розповів про очікування від ймовірної зустрічі з Путіним

На його думку, зустріч президентів України та Росії "точно розблокує відносини" між країнами.

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Зеленський також припустив, що після такої зустрічі президенти можуть вийти до громадськості і заявити, що "в найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній землі".

"Це для України теж хороший результат, тому що найгірше жити в невизначеності", - підкреслив глава держави.