Натомість лідери країн "Великої двадцятки" підкреслювали людські страждання, спричинені конфліктом, і закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території.

США та Росія позитивно оцінили декларацію за підсумками саміту G20 у Нью-Делі, який завершився в неділю.

Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати та Росія "високо оцінили консенсус, який не засуджував Москву за війну в Україні, але закликав членів G20 уникати застосування сили".

Не засудили війну, але згадали про агресію

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб розглянути прогрес щодо політичних пропозицій і цілей, оголошених на саміті.

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"Ми зобов’язані розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб побачити, як можна прискорити прогрес", - сказав він у заяві.

У суботу група прийняла Декларацію лідерів, у якій не засуджували Росію за війну, але підкреслювали людські страждання, спричинені конфліктом, і закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території.

Консенсус став несподіванкою. За кілька тижнів до саміту різко різні погляди на війну загрожували зірвати зустріч: західні країни вимагали засудити Москву за вторгнення, а Росія заявляла, що заблокує будь-яку резолюцію, яка не відповідатиме її позиції.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова російської делегації, сказав, що саміт був успішним для Індії, а також для Глобального Півдня, країн світу, що розвиваються.

Позиція Глобального Півдня на переговорах допомогла "запобігти тому, щоб порядок денний G20 був затьмарений Україною", сказав він на прес-конференції.

"Індія справді консолідувала членів G20 із Глобального Півдня", - заявив Лавров.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що декларація саміту "дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій або для порушення територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності інших держав", передає The Guardian.

Німеччина та Британія також позитивно оцінили резолюцію, але Україна заявила, що "немає чим пишатися".

Інші новини саміту

На саміті також було прийнято Африканський союз, який включає 55 держав-членів, як постійного члена G20, підкреслюючи представництво блоку Глобального Півдня.

Лавров також сказав, що Росія повернеться до зернової угоди, якщо її вимоги будуть виконані. Москва вийшла з угоди в липні через "неспроможність виконати її вимоги щодо виконання паралельної угоди, що полегшує правила для її власного експорту продовольства та добрив".

Документ саміту закликав забезпечити безпечний потік зерна, продовольства та добрив як з України, так і з Росії.

У неділю лідери, зокрема президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президенти Франції Еммануель Макрон і Японії Фуміо Кішіда, відвідали меморіал героя незалежності Індії Махатми Ганді.

Більшість лідерів були босоніж, коли вони йшли до місця, де було кремовано Ганді після його вбивства в 1948 році індуїстським екстремістом.

Пізніше Байден вирушив до В'єтнаму, пропустивши останню сесію саміту. У Білому домі заявили, що не знають про його переговори з Лавровим або прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який очолював делегації їхньої країни на саміті.

Президент Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін пропустили саміт.

"Це був один із найскладніших самітів G20 за майже двадцятирічну історію форуму... Майже 20 днів пішло на узгодження декларації перед самітом і п’ять днів тут, на місці. Це було пов’язано не лише з деякими розбіжностями в українській темі, а й через розбіжності в позиціях з усіх ключових питань, насамперед щодо питань зміни клімату та переходу на низьковуглецеві енергетичні системи", – пише російське інформаційне агентство "Інтерфакс" з посиланням на представника G20.

Представник Європейського Союзу, який побажав залишитися анонімним, сказав у неділю, що війна в Україні була найбільш спірним питанням у переговорах.

"Без лідерства Індії це було б неможливо", - сказав чиновник, додавши, що Бразилія та Південна Африка також зіграли вирішальну роль у подоланні розбіжностей.

"Вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до загибелі десятків тисяч людей, переміщення мільйонів людей та спричинило економічні потрясіння по всьому світу. Москва, яка заявляє, що проводить там "спеціальну військову операцію", заперечує скоєння будь-яких звірств", - підсумовує агентство.

Саміт G20 в Індії

Нагадаємо, що 9 і 10 вересня в Нью-Делі, Індія проходив щорічний саміт G20. Ще напередодні саміту стало відомо, що переговірники від країн-представників протягом декількох днів намагалися домовитися про текст Комюніке, зокрема. про формулювання щодо війни в Україні.

Вчора, 9 вересня, був оприлюднений текст спільної декларації. У ньому не йдеться про засудження дій Росії, що розв'язала криваву загарбницьку війну проти України. Натомість зазначається, що війна принесла страждання людям.

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