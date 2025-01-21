'Байден пристойніше виглядав': Лукашенко обурився поведінкою Трампа на інавгурації

Білоруський диктатор заявив, що новий президент США нібито схибив із текстом промови, адже сфокусував його на критиці попередників.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що дивився у прямому ефірі інавгурацію президента США Дональда Трампа, і йому дуже не сподобався один момент, передає "БелТА".

"Чесно кажучи, я не в захваті був від Джо Байдена - попереднього президента. Але я дивився на нього, він якось пристойніше виглядав, ніж сам Трамп. Сидів (Джо Байден - УНІАН) так, опустивши руки. Як воно було, уже було все сказано, ти (Трамп - УНІАН вже це все сказав. Ну навіщо ти половину промови витратив на те, щоб обмовити цього бідного старого? Було видно, як він сидів, опустивши руки, цей бідолашний Байден разом із Камалою Гарріс. Цю жінку, бідолаху, викинули на поверхню проти Трампа. Вона боролася, молодець, міцно трималася. І треба віддати їй належне. Не треба їх знищувати", — прокоментував Лукашенко.

Він також уточнив, що це його думка й "таке емоційне враження" від промови Трампа. Лукашенко також додав, що дуже негативно сприйняв "усю цю інавгурацію та ці заяви".

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"Мене переповнили ці емоції. І я вже перестав слухати, коли він почав критикувати Байдена, Гарріс та інших. Так не можна. Не можна ображати й принижувати тих, хто був до тебе. Ну, були. Робили погано - виправляй ці помилки, і народ побачить - скаже дякую. У цьому суть нашої президентської роботи", - заявив білоруський диктатор.

Дональд Трамп - перший день на посаді

Трамп зробив свої перші заяви про війну в Україні. Він сказав, що хоче завершити війну в Україні якнайшвидше і заявив, що "війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися".

За словами Трампа, диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

Крім того, Трамп вже підписав низку важливих указів. У перший день на посаді він доручив урядовим агентствам США більше не видавати документи про громадянство дітям, народженим у Сполучених Штатах від батьків, які не мають законного статусу.

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