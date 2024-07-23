Зазначається, що Україна може повторити долю Афганістану, що стане найбільшою помилкою США,

Джо Байден на посаді президента зміг домогтися багато чого, ведучи свою діяльність жорстко і переконливо. Тепер же у нього є всього кілька місяців, щоб не дозволити Україні повторити долю Афганістану.

Видання The Times пише, що Байден зробив дві великі помилки. Перша полягала в тому, що він влив в економіку майже 2 трильйони доларів після пандемії Covid-19. У результаті державний борг США сягнув 34 трильйонів доларів.

Адміністрація Трампа, ймовірно, ще більш безвідповідально ставитиметься до фінансів, плануючи скорочення податків у країні зі щорічним дефіцитом у 7% ВВП. Нестійкі державні фінанси розхитують економіку Америки набагато повільніше, ніж Великої Британії чи Франції, оскільки більша частина світу любить тримати долари, але рано чи пізно це станеться. Байден наблизив фінансову кризу, яка буде настільки масштабною, що торкнеться всіх. Крім того, його політика посилила інфляцію і призвела до підвищення процентних ставок.

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Друга велика помилка Байдена - виведення американських військ з Афганістану, що передбачувано призвело до повного краху законної влади і повернення талібів. Зазначається, що Володимир Путін міг надихнутися тим, як США відмовилися від своїх головних зовнішньополітичних зусиль попередніх 20 років, що могло спровокувати повномасштабне вторгнення в Україну.

У Байдена залишилися кілька місяців при владі, за які він може допомогти Заходу уникнути ще однієї біди, масштабнішої, ніж доля Афганістану. Байден незмінно підтримує Україну, але завжди з великою обережністю щодо того, як може бути використана зброя США. Головним проханням президента Володимира Зеленського був дозвіл використовувати ракети проти цілей, розташованих на території Росії.

Похмурий прогноз для України, особливо якщо Дональд Трамп сяде в президентське крісло, полягає в тому, що вона може стати ще одним Афганістаном. Якщо так триватиме й надалі, то не тільки Росія, а й Китай, Іран і Північна Корея зроблять свої кроки. Урок полягатиме в тому, що Захід завжди можна пересидіти, він завжди втратить інтерес, завжди прийде новий президент.

Байден завжди помилявся, що Афганістан можна залишити, щоб зосередитися на стратегічній загрозі з боку Китаю. Ще більшою помилкою з боку Джей Ді Венса, нового помічника Трампа, є те, що Україна не має значення, бо реальною проблемою є Пекін. Нездатність підтримати союзників, дати їм інструменти для самозахисту лише підвищить імовірність того, що Кім Чен Ин накинеться, або Сі Цзіньпін зробить крок до Тайваню, або верховний лідер у Тегерані отримає свою бомбою.

Якби Україні дозволили бити західною зброєю по аеродромах та інших військових об'єктах у Росії, то це серйозно змінило б перебіг війни і поставило б Україну в більш вигідне становище.

Вибори у США - останні новини

Президентські вибори в США мають відбутися на початку листопада. Джо Байден зняв свою кандидатуру. У Європі серйозно занепокоєні можливістю перемоги Дональда Трампа через його скандальні заяви, що він би заохочував агресію РФ проти країн НАТО, які недостатньо платять.

Крім того, він заявляв, що Україні потрібно було відмовитися від Криму і членства в НАТО, щоб уникнути війни, яку Путін "не хотів починати".

Також колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що перемога Трампа може ускладнити ситуацію для України, оскільки він є непередбачуваним політиком.

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