Після провальних теледебатів із Трампом, команда Байдена перейшла в режим контролю збитків, з'ясували журналісти.

Президентські вибори в США заплановані на початок листопада, і "падіння" нинішнього американського лідера, республіканця та вже колишнього кандидата на посаду очільника держави 81-річного Джо Байдена - "безпрецедентний політичний геронтоцид" (так називають вмертвіння літніх людей).

Крах глави держави тривав 24 дні - "президент і його оточення боролися за владу, тоді як група демократів, яка зростала, - виборних посадовців, донорів та активістів - взялася за потворну роботу з його повалення", йдеться у статті Financial Times.

"Вони робили це з побоюванням, але зрештою були переконані, що його кандидатура прирікає націю на відновлення Трампа (експрезидент США, республіканець Дональд Трамп, - Ред.) у листопаді...", - стверджують журналісти.

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Видання зазначає, що крах Байдена почався після того, як він провально провів перші теледебати з Трампом в ефірі каналу CNN. "Саме Байден попросив провести дебати 27 червня - в надії струснути (виборчу, - Ред.) кампанію, яка відставала від Трампа в опитуваннях із невеликим, але стійким відривом. У підсумку все пішло шкереберть. Хриплий, незв'язний виступ Байдена зрештою радше посилив побоювання щодо його віку та фізичної форми", - підкреслюється в матеріалі.

Журналісти додали, що після невдалих дебатів виникли проблеми з донорами, які фінансували виборчу кампанію Байдена. "Команда Байдена перейшла в режим контролю збитків. Перед тим як сховатися з сім'єю в Кемп-Девіді тими вихідними, президент спробував заспокоїти багатих донорів на зборах коштів у Хемптоні, місці відпочинку надбагатих людей на Лонг-Айленді, та в маєтку губернатора Нью-Джерсі Філа Мерфі з видом на річку Навесінк", - повідомляє FT.

Гості обмінялися поглядами, що виражають недовіру з приводу того, що Байден покладається на телесуфлер під час виголошення промов перед донорами. "Ви не можете керувати країною за допомогою телесуфлера", - сказав один із радників великого донора глави держави.

За відомостями журналістів, донори скаржилися, що оточення американського лідера ввело їх в оману щодо масштабів його падіння. "На закритих зустрічах, зокрема на вечірній конференції в неділю, скликаній лідером Демократичної палати Хакімом Джеффрісом, представники конкурентних округів попереджали, що Байден потягне їх вниз. Тепер партія ризикує втратити і Палату представників, і Сенат", - з'ясувало видання.

Скоро вибори - США в центрі уваги

Американські президентські вибори заплановані на 5 листопада. Джо Байден наприкінці червня провалив перші теледебати з Дональдом Трампом, і після цього з'явилася інформація, що 168 впливових членів Демократичної партії закликали лідера американців припинити участь у виборчих перегонах.

Після цього Байден стверджував, що продовжить брати участь у виборах і перебуває "на коні". Пізніше - 21 липня - президент США в письмовій формі оголосив, що знімається з виборів.

Журналісти дізналися, що в очільника Штатів діагностували коронавірус, і він уже кілька днів не з'являвся на публіці. Канал Fox News навіть припустив, що, можливо, Байден "помер".

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