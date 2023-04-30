Кореспондента WSJ затримали, коли він збирав матеріал про вагнерівців.

Президент США Джо Байден запросив батьків заарештованого в РФ журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича на офіційну вечерю з пресою. Про це пише The Washington Post.

Вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому - щорічний захід, який широко висвітлюється в американській пресі і є однією з важливих подій американської внутрішньої політики. Цього разу його присвятили в першу чергу темі американських журналістів, яких утримує місцева авторитарна влада в декількох країнах світу.

"Ми тут, щоб послати сигнал країні і, відверто кажучи, всьому світу: вільна преса — це опора вільного суспільства, а не ворог", — заявив Байден у своєму виступі на вечері.

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Відзначається, що Джо і Джилл Байден окремо зустрілися з батьками Евана Гершковича, який був заарештований в Росії місяць тому. Йому було пред'явлено звинувачення в шпигунстві, незважаючи на рішучі спростування з боку його роботодавця і уряду США.

Крім того, деякі гості публічної частини заходу носили бейджі з написом "звільніть Евана".

Також серед 2600 гостей була присутня мати журналіста Остіна Тайса, який зник безвісти в Сирії в 2012 році.

Арешт Евана Гершковича в Росії

Власний кореспондент газети Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований російськими силовиками наприкінці березня. ФСБ затримала його в Єкатеринбурзі, коли він збирав матеріал для статті про "Групу Вагнера" і якраз планував чергове інтерв'ю.

У ФСБ заявили, що Еван Гершкович нібито збирав "відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Стверджується, що його затримали "при спробі отримання секретних відомостей".

Гершкович став першим американським журналістом, затриманим в Росії з часів Холодної війни. Справжні причини арешту поки не зрозумілі. Є припущення, що його хочуть використовувати як обмінний фонд для звільнення російської агентури, спійманої на Заході, або отримання інших поступок.

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