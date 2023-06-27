Глава Міноборони Британії оцінив просування, яке ЗСУ продемонстрували за перший місяць літа.

Глава Міністерства оборони Британії оцінив "літню кампанію" ЗСУ та повідомив, що наша армія фактично принизила РФ, адже відвоювали за цей час більше територій, ніж захопили росіяни під час зимового наступу.

Про це чиновник висловився в рамках свого виступу перед парламентом Британії 26 червня. Він заявив, що за літо Україна відвоювала 300 квадратних кілометрів своєї землі.

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - вказав він.

ЗСУ цього тижня звільнили Рівнополь від окупантів

Нагадаємо, що 26 червня Міноборони України офіційно підтвердило, що ЗСУ в рамках боїв з росіянами деокупували село Рівнополь (знаходиться на межі Донецької та Запорізької областей).

Як прокоментував речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, село було оточене мінами, а місцева інфраструктура була повністю знищена через обстріли РФ.

За словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, станом на 26 червня ЗСУ вдалося звільнити від ворогів 130 кв. км. територій на сході та півдні України.

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