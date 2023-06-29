Бен Воллес вважає, що альянсу слід розглянути можливість "пропустити" План дій щодо членства для України.

НАТО слід розглянути питання про ігнорування конкретних вимог, які потрібно виконати на шляху вступ України до Альянсу.

Про це заявив Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на спільній прес-конференції разом зі своїм канадським колегою в Лондоні, пише Sky News. Воллес вважає, що альянсу слід розглянути можливість "пропустити" План дій щодо членства для України.

"Я думаю, що нам обов'язково необхідно подумати про відмову від Плану дій щодо членства", - сказав міністр.

За словами Воллеса, напрямком руху має бути просування України до членства в НАТО. При цьому він визнав, що всі питання, пов'язані з вступом, не будуть вирішені швидко.

Міністр вважає малоймовірним, що всі проблеми, пов'язані зі вступом України, будуть вирішені до моменту саміту НАТО в Литві наступного місяця.

У свою чергу, посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країни-члени наближаються до компромісу щодо прагнення України до членства. Цей компроміс може визначити, як саме Київ зможе приєднатися до Альянсу.

Сміт висловила впевненість в тому, що члени Альянсу погодяться з текстом, що виходить за рамки Бухарестської декларації 2008 року, у якій йшлося, що Україна приєднається до альянсу, але не зазначалося, коли і як.

Саміт НАТО 2023 у Вільнюсі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на саміті у Вільнюсі країни-учасниці Альянсу повинні обговорити можливі гарантії безпеки для України. Україна хоче, щоб НАТО оголосило на саміті у Вільнюсі, що Київ приєднається до альянсу невдовзі після закінчення війни, і виклало чітку дорожню карту для членства.

Проте, в НАТО неодноразово заявляли, що Україна не зможе стати членом Альянсу, поки триває війна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Північноатлантичний альянс не буде офіційно запрошувати Україну стати країною-членом.

Останнім часом все частіше звучать заяви про спрощений вступ України до НАТО, зокрема, без ПДЧ. Однак, деякі країни, такі як Угорщина і Туреччина, можуть не підтримати таку ідею. Проти спрощення процедури вступу виступив і президент США Джо Байден. Він підкреслив, що Україна може вступити в НАТО, але не автоматично.

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