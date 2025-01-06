Борчиня за права жінок Сейран Атеш у бесіді з виданням пояснила абсурдне ставлення до Бербок спотвореним уявленням ісламістів про жінок.

Візит міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Сирії ознаменувався помітними скандалами.

Перше, що впало в око - новий глава уряду Ахмед аль-Шараа не потиснув їй руку, а друге - місцеві ЗМІ, пов'язані з правлячим угрупованням "Хаяйт Тахрір аш-Шам", піддали цензурі фотографії з Бербок. Її фігуру заблюрили до невпізнання. При цьому не пов'язані з ісламістами канали, наприклад, державне інформагентство Sana, опублікували ті самі знімки без будь-якої обробки, пише BILD

Борець за права жінок Сейран Атеш у бесіді з виданням пояснила абсурдне ставлення до Бербок спотвореним уявленням ісламістів про жінок. "Для їхньої ідеології жінка - це завжди сексуальний об'єкт. Ідея про те, що люди тиснуть одне одному руки на знак привітання і не мають сексуальних думок, не існує у світі ісламістів", - пояснила вона.

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Тобто, ісламісти "бояться, що німецький міністр викличе в них сексуальне збудження", іронізує редактор BILD Філіп Фабіан. Виходить, що в їхній ідеології жінкам відводиться роль, несумісна з політикою. І заради справедливості слід зазначити, що цензурі піддалася не тільки Анналена Бербок, а й інші жінки на фотографіях.

"Факт, що жінка обіймає високий пост, для них неприйнятний. Її не можна показувати, щоб вона не стала прикладом для наслідування серед жінок самих ісламістів. Згідно з ісламістським розумінням, жінки повинні служити чоловікам і сім'ям. Їх розглядають як власність. Жінкам місце в закритому будинку", - пояснила Атеш.

На думку Атеш, Бербок у Дамаску прийняли тільки тому, що ісламістам "потрібні гроші Заходу".

"Ці пани сміються над так званим Заходом і феміністською зовнішньою політикою. Ісламісти рекомендують західним країнам у майбутньому надсилати на переговори тільки чоловіків, яким вони потиснуть руку і сприймуть всерйоз", - сказала вона.

Експерт з ісламізму Ахмад Мансур також вбачає в тому, що трапилося, прояв ісламістської ідеології. "Цей акт показує, наскільки глибоко ісламістські ідеї вкорінені серед нових правителів Сирії. Неприкриті жінки в цьому контексті сильно сексуалізовані, саме тому їхня поява на публіці вважається неприйнятною", - сказав він.

Візит Бербок до Сирії

Євросоюз намагається поліпшити зв'язки з новими лідерами Сирії та зменшити вплив Росії на зруйновану війною країну. Першим кроком для цього став візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції до Дамаска 3 січня.

А вчора новинні канали Сирії, близькі до нової влади, оприлюднили знімки візиту Бербока до Дамаска. Однак на них фігура міністра була повністю заретушована. При цьому її французький колега Жан-Ноель Барро зображений без ретуші поруч із сирійськими політиками.

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