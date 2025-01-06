При цьому її французький колега Жан-Ноель Барро зображений без ретуші поруч із сирійськими політиками.

Новинні канали Сирії, близькі до нової влади, оприлюднили знімки візиту міністра закордонних справ Німеччини Аннилени Бербок. Однак на них фігура міністра заретушована.

Зокрема, канал Almharar поширив світлини, на яких міністерку закордонних справ Німеччини через "блюр" важко навіть упізнати, пише BILD. При цьому її французький колега Жан-Ноель Барро зображений без ретуші поруч із сирійськими політиками.

Канал Almharar пов'язаний із Вільною сирійською армією, найбільшим на сьогоднішній день опозиційним рухом у країні, який взяв владу у свої руки.

Відео дня

Водночас офіційне сирійське інформаційне агентство Sana поширило фотографії без будь-якої ретуші.

Німецьке видання навіть додало, що під час візиту новий правитель Сирії відмовився потиснути руку главі МЗС Німеччини, очевидно, тому, що вона жінка.

Ситуація в Сирії

Євросоюз намагається поліпшити зв'язки з новими лідерами Сирії та зменшити вплив Росії на зруйновану війною країну. Першим кроком для цього став візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції до Дамаска 3 січня.

А днями падіння режиму Башара Асада в Сирії є позитивним для України і є велике бажання співпрацювати тепер із цією країною, сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Вас також можуть зацікавити новини: