Санкції проти Російської Федерації мають посилюватися. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Видання зазначає, що ця заява дипломатки пролунала в контексті нещодавніх інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі. Глава МЗС ФРН не вірить у випадковості і нагадє про російський "тіньовий флот".
"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Команди кораблів опускають якорі у воду, без видимих причин протягують їх кілометри морським дном, а потім втрачають їх, коли витягають нагору", - зазначила Бербок.
На її думку, ці інциденти є "терміновим дзвінком для всіх нас":
"Часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, є головною загрозою для нашого довкілля та нашої безпеки. "Росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право".
Пошкодження кабелів в Балтійському морі
Як повідомляв УНІАН, 25 грудня між Естонією та Фінляндією вийшла з ладу важлива лінія електропередачі. Начальник диспетчерської служби компанії Fingrid, яка керує фінськими електромережами, Арто Пахкін не виключив "можливість вандалізму".
В жовтні 2023 року зазнав атаки газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією. Тоді прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що витік газу спричинила "зовнішня дія".
Вас також можуть зацікавити новини: