Анналена Бербок вказала на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Санкції проти Російської Федерації мають посилюватися. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Видання зазначає, що ця заява дипломатки пролунала в контексті нещодавніх інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі. Глава МЗС ФРН не вірить у випадковості і нагадє про російський "тіньовий флот".

"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Команди кораблів опускають якорі у воду, без видимих причин протягують їх кілометри морським дном, а потім втрачають їх, коли витягають нагору", - зазначила Бербок.

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На її думку, ці інциденти є "терміновим дзвінком для всіх нас":

"Часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, є головною загрозою для нашого довкілля та нашої безпеки. "Росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право".

Пошкодження кабелів в Балтійському морі

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня між Естонією та Фінляндією вийшла з ладу важлива лінія електропередачі. Начальник диспетчерської служби компанії Fingrid, яка керує фінськими електромережами, Арто Пахкін не виключив "можливість вандалізму".

В жовтні 2023 року зазнав атаки газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією. Тоді прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що витік газу спричинила "зовнішня дія".

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